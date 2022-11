Entenda por que o influenciador Big Jhow foi preso em Minas Gerais

O influenciador digital Elizeu Silva Cordeiro, mais conhecido como Big Jhow, foi preso na manhã da última quarta-feira (16), em Esmeraldas, Minas Gerais, no âmbito da Operação Huracán. O motivo: ele seguiu com um sorteio ilegal de carro de luxo e é investigado por lavagem de dinheiro.

Big Jhow foi preso no condomínio onde mora. Na semana passada, a Polícia Civil do DF (Distrito Federal) desencadeou a segunda fase da operação e apreendeu uma Lamborghini, anunciada em sorteio. Mesmo depois disso, o suspeito prometeu aos seguidores que iria entregar o valor referente ao veículo ao vencedor de uma rifa.

“A prisão foi requerida como garantia da ordem pública porque o influenciador continuou com o sorteio ilegal do veículo Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro, agora com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo”, explicou a polícia, segundo o “G1″.

Desrespeito às determinações judiciais

No último domingo (13), a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais solicitou à Justiça a prisão preventiva do influenciador.

Segundo o juiz Jerônimo Grigoletto Goellner, o investigado não “respeita as determinações judiciais e os preceitos legais” e “insiste em promover alienação que sabe ilegal”.

O mandado de prisão foi cumprido pela Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, os agentes apreenderam ainda uma lancha e um jet ski. Também foram bloqueados R$ 12 milhões em contas de pessoas físicas e jurídicas.

