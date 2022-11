Entenda a síndrome que causou a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, a Isabel do Vôlei, de 62 anos, que morreu na quarta-feira (16), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, foi vítima de Sara (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda), desencadeada por uma pneumonia bacteriana. A informação foi confirmada à TV Record pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Na segunda-feira (14), ela havia sido anunciada por Alckmin como integrante do grupo técnico de esportes para transição do novo governo.

Segundo o site Metrópoles, a produtora de cinema Paula Barreto, que produzia um documentário sobre a vida de Isabel, também disse que ela foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão.

“Fiz um call com ela na segunda-feira quando emplacamos o projeto que tenho com ela na HBO. Ela estava super feliz, me ligou depois eufórica. Ela estava super gripada. Falei para ela ir a um hospital, me disse que já tinha ido e testado negativo para Covid. Na segunda à noite, foi dormir e passou mal. Deixou para ir para o hospital Sírio na terça de manhã. Quando acordou na terça, já estava bem pior. Internou no Sírio já no CTI (Centro de Terapia Intensivo). Detectaram que a bactéria já tinha tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca”, contou Paula em mensagem enviada a um grupo de amigos.

O velório da ex-atleta será realizado nesta manhã no Crematório e Cemitério da Penitência, Zona Norte do Rio. Às 14h será realizada uma cerimônia de despedida reservada aos familiares e amigos. Em seguida, o corpo será encaminhado à cremação.

O que é Sara?

A Sara é um tipo de insuficiência respiratória que pode ser resultante de doenças como pneumonia, infecção, trauma ou pancreatite. Conforme a infectologista Ana Helena Germoglio, a condição causa o acúmulo de líquido nos pulmões e a redução de oxigênio no sangue.

Como consequência, o paciente sofre de falta de ar com desconforto respiratório, coloração azulada na pele, nos lábios e nas unhas, chamada cianose, e taquicardia.

Segundo infectologista, a Sara deve ser considerada uma condição grave e o tratamento deve ser feito em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com foco na doença de base que causou a síndrome.

“A Sara deve ser tratada como doença grave, uma emergência médica, com internação em UTI”, afirmou a médica ao Metrópoles.

LEIA TAMBÉM: