”Covarde facista!” Mulher agredida em show de banda punk teve fratura da mandíbula

Thalia Ribeiro, de 25 anos, a mulher agredida com um soco no rosto por um apoiador do presidente Bolsonaro durante show da banda punk Garotos Podres, na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo, sofreu uma fratura na mandíbula e terá que se submeter a uma cirurgia de correção.

A agressão ocorreu no momento em que o vocalista da banda Garotos Podres faz uma crítica ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Um apoiador do presidente tentou agredir um homem quando ele pediu para que ele não fizesse isso. O agressor, que segundo Thalia é professor de artes marciais e trabalha como segurança, a empurrou e em uma segunda invertida lhe desfere um murro na cara.”Eu perdi a consciência”, contou.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento da agressão.

Além da fratura na mandíbula, Thalia está com o rosto inchado e apresenta escoriações no braço em função da queda que sofreu com o soco. Ela está internada e aguarda encaminhamento para realizar a cirurgia.

“Não aguento mais de dor. Estou com ânsia, mas não consigo vomitar porque não consigo abrir a boca e nada ainda de abrir vaga para a minha cirurgia. Estou ficando desesperada”, desabafou.

Em sua conta nas redes sociais, a banda Garotos Podres confirmou que a agressão foi motivada pelas criticas de Mao (o vocalista) a Bolsonaro. Logo após o incidente, a banda para o show e o vocalista diz:”Não podemos admitir facistas batendo em mulheres. Covarde! Facista! Nazista”, disse Mao.”Facismo é a covardia”, disse.

Em nota, a prefeitura de Pederneiras disse que o evento é organizado de forma independente e que acionou as autoridades responsáveis para averiguar os fatos. A administração disse também que não conseguiu contatar os organizadores e “enfatizou seu compromisso em lutar contra a violência contra a mulher e a favor da liberdade de expressão.”(Com G1)