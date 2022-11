Cinco pessoas dividem prêmio principal da Lotofácil; veja de onde são as apostas

A Lotofácil, concurso 2664, premiou cinco pessoas na faixa principal na noite da última quarta-feira (16).

Duas das apostas foram feitas em Cianorte, no Paraná; uma em Curitiba, no mesmo Estado; outra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e a último pelo canal digital, não sendo possível identificar sua origem. Cada um dos vencedores levou para casa R$ 368.358,20.

Além deles, 237 pessoas marcaram 14 pontos e vão receber prêmios individuais no valor de R$ 1.629,46. Quem marcou 13 dezenas - caso de 8.147 apostadores - vai ganhar apenas R$ 25.

Confira as 15 dezenas sorteadas no concurso 2664:

01, 04, 05, 06, 07

08, 09, 10, 11, 12

17, 18, 23, 24, 25

Sorteio de hoje

A Lotofácil volta nesta quinta-feira (17) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os sorteios da noite começam às 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: