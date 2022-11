Black Friday: empresas aéreas oferecem voos de ida e volta por menos de R$ 300

A Black Friday este ano será realizada no próximo dia 25, a última sexta-feira do mês de novembro. Quem busca promoções em passagens aéreas deve ficar atento, pois muitas empresas já começaram a fazer ofertas e prometem descontos de até a 70%, com voos a menos de R$ 300. Um dos destaques, por exemplo, são viagens de ida e volta de Brasília ao Rio de Janeiro, em abril do ano que vem, por R$ 298, com taxas inclusas.

Já de Brasília a Florianópolis podem ser encontrados voos a R$ 383. Segundo o site “Voos em Oferta”, companhias como a 123 milhas oferecem também muitos voos por menos de R$ 500 para viagens no ano que vem.

Entre os destaques estão voos partindo de Brasília, em novembro de 2023, para Recife por R$ 492; para Natal por R$ 483; e para Fortaleza por R$ 382. Para abril do ano que vem, também há voos partindo de Brasília para Recife por R$ 561.

Já a empresa Azul oferece passagens ida e volta com preços promocionais partindo de Uberaba (MG) para São Paulo, em março do ano que vem, por R$ 510. E no preço ainda estão inclusas todas as taxas, além da bagagem de mão de até 10 quilos.

Empresas como a Booking, Hurb, Submarino Viagens e CVC também já divulgaram passagens aéreas com preços promocionais. Também vale fazer buscas direto no site das companhias aéreas, como a Gol, Latam e Azul, por exemplo.

Dicas para aproveitar os descontos

O segredo para garantir os descontos é planejar as viagens com antecedência. A maioria das promoções são para voos a partir do segundo semestre de 2023.

Depois de traçado o destino, o consumidor deve fazer buscas em vários sites que vendem pacotes, assim como os portais das próprias companhias aéreas, onde os voos podem ser encontrados.

Vale acompanhar desde já os preços que estão sendo oferecidos atualmente para os destinos, pois, quando a Black Friday começar, de fato, ele saberá se os preços estão realmente mais baixos.

Muitos sites de comparação de tarifas e agências de viagens oferecem ferramentas de alerta de preços, avisando o passageiro quando os valores aumentam e diminuem. Vale a pena fazer o cadastro para receber essas notificações.

Outra dica é usar as milhas para fazer os pagamentos das passagens. Esses pontos podem dar ainda mais vantagens na hora de aproveitar as ofertas.

O Procon-SP ressalta que os consumidores devem fazer várias pesquisas e, além do mais, se certificar de que está fazendo a compra em um site verdadeiro para não cair em golpes. Também é recomendável consultar a lista “Evite esses Sites” disponibilizada pelo órgão de defesa do consumidor.

Quem tiver qualquer problema com a compra deve entrar em contato com a empresa e registrar sua demanda. Caso não consiga uma solução, pode procurar o Procon-SP no atendimento online ou presencial.

