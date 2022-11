Termômetros chegam aos 26ºC nesta quarta-feira em São Paulo, diz previsão

Confira a previsão do tempo para São Paulo (Divulgação/ Freepik)

Os termômetros na cidade de São Paulo devem bater os 26ºC nesta quarta-feira (16). É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O pico do calor será registrado entre meio-dia e 14h. Já a mínima ficou na casa dos 16ºC, no início da manhã.

No geral, o paulistano pode esperar um dia de sol, com muitas nuvens no período da tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Não há chance de chuva.

A umidade do var varia entre 39% e 82%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol deve se pôr às 18h29.

E para quinta?

A previsão para quinta-feira (17) indica mais um dia de temperaturas amenas, com máxima de 25ºC e mínima de 14ºC.

Amanhã será mais um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

A umidade do ar vai partir de 31% e chegar a 79%.

O sol vai nascer às 5h12 e se despedir da Capital às 18h30.

