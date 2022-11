Mega-Sena vai sortear R$ 10 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2539, pode pagar R$ 10 milhões ao apostador que adivinhar as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira (16).

No último sorteio, realizado na noite de sábado (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo, nenhum apostador acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, porém, 45 pessoas marcaram a quina (cinco números) e receberam cada uma, R$ 58.352,66. Outros 4.693 jogadores fizeram a quadra (quatro dezenas) e ganharam R$ 799,32.

Veja os números de sábado:

06 - 15 - 19 - 20 - 33 - 52

Ainda dá tempo de apostar

Quem quiser arriscar um palpite para este concurso da loteria mais famosa do Brasil deve marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País, ou pela internet, até as 19h de quarta-feira. O sorteio acontece às 20h.

O jogo comum, com seis números, custa R$ 4,50.

