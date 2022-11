Ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morre aos 62 anos em SP; relembre sua importância para o esporte

A ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia Isabel Salgado, a Isabel do Vôlei, morreu nesta quarta-feira (16), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 62 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Na segunda-feira (14), ela havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para transição de governo.

“Confirmamos a partida de uma das atletas mais importantes que este país teve. No momento a família está reunida e não teremos nenhuma declaração. Pedimos a compreensão de todos. Isso será feito assim que possível. O enterro será no Crematório e Cemitério do Caju [Rio de Janeiro]. Velório 11h, Capela Histórica. E cremação agendada para amanhã, às 14h”, disse a família, em nota.

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) lamentou a morte de Isabel. “O Comitê Olímpico do Brasil (COB) externa o seu mais profundo pesar pelo falecimento, aos 62 anos, de Isabel Salgado, uma das mais importantes e talentosas jogadoras brasileiras de vôlei, nesta quarta-feira, 16. Neste momento de dor, o COB se solidariza e envia condolências à família e aos amigos de Isabel, assim como toda comunidade do vôlei.”

Trajetória

Isabel Começou a carreira nas categorias de base do Flamengo e foi a primeira estrela do vôlei feminino brasileiro. Com 16 anos, já era titular do clube rubro-negro e logo chegou à Seleção, levando o Brasil aos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e de Los Angeles, em 1984.

A ex-atleta foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em San Juan. Foi ainda a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar em uma liga estrangeira, na Itália, em 1980. No início dos anos 1990, migrou para o vôlei de praia.

Isabel deixa cinco filhos e cinco netos.

