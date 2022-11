DJ morre após cair de trio elétrico durante Parada da Diversidade no PR; entenda o que houve

Uma DJ de 42 anos de idade morreu após cair de um trio elétrico durante a 21ª Parada da Diversidade em Curitiba, no Paraná, na última segunda-feira (14).

Segundo o “UOL”, testemunhas disseram que Laurize Oliveira teria se desequilibrado ao passar por uma área com fios.

A caminhada do evento passava pelo cruzamento da Avenida Cândido de Abreu com a Rua Lysimaco Ferreira da Costa por volta das 17h quando a fatalidade aconteceu. Em determinado ponto, segundo a PM (Polícia Militar), uma área de fiação derrubou algumas caixas de som e a DJ teria caído de uma altura de aproximadamente quatro metros. O veículo ainda estava em movimento.

Participantes da parada acionaram a PM e a Guarda Municipal. Duas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência.

A vítima teve traumatismo craniano após o impacto com o chão. Ela não resistiu e morreu dentro da ambulância. O corpo foi levado para o Hospital do Cajuru.

Carreira

Com cerca de 20 anos de carreira, Laurize costumava tocar em boates de Goiânia (GO), mas já havia se apresentado em boates de diversos Estados do País, além de ter tocado na França, Suíça e Chile. Homossexual, ela se destacou tocando em festas LGBT+.

