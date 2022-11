Cate realiza ação de empregabilidade na Estação Vila Madalena do Metrô hoje e amanhã; confira

Passageiros da Estação Vila Madalena, na Linha 2-Verde do Metrô, poderão receber orientações e encaminhamento para vagas de emprego nesta quarta (16) e quinta-feira (17), das 9h às 15h. Profissionais do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, farão uma avaliação do perfil dos interessados, além de auxílio para carteira digital.

A ação voltará a ocorrer nos dias 22 e 23 deste mês, na Estação Ana Rosa, conexão da Linha 1-Azul e 2-Verde do Metrô.

Vagas na semana

Além disso, o Cate recebe nesta semana inscrições para 450 vagas de emprego nas áreas de serviços, comércio e construção civil. Os salários variam de R$ 900 a R$ 5 mil. Os interessados devem se cadastrar pelo Portal Cate até hoje.

São 60 vagas para atendentes com salários que chegam a R$ 2,4 mil em comércio como lanchonete, floricultura, hotéis, lojas, entre outros. As oportunidades exigem escolaridade entre o fundamental e médio completo e para algumas posições não será necessária experiência.

Para controlador de acesso são 77 vagas com salário de R$ 1.681. É necessário comprovar o nível médio de escolaridade e pelo menos seis meses de atuação na atividade. A maioria dos postos é para candidatos com fácil acesso ao extremo sul da Capital, na região de Parelheiros.

O cargo de auxiliar de produção conta com 45 vagas, com rendimentos de até R$ 1.768. Os selecionados irão trabalhar em bairros como Freguesia do Ó e Jardim Brasil, na Zona Norte, Jurubatuba, na Zona Sul, e no município de Guarulhos.

Já no setor de asseio são 70 vagas para auxiliar com ganhos de até R$ 1.716. O mínimo exigido é o ensino fundamental em andamento e três meses de experiência. Há oportunidades para as cinco regiões de São Paulo.

Quem atua na construção civil encontra no Cate trabalho nos cargos de eletricista, ajudante de obra, pedreiro, operador de retroescavadeira, azulejista, marceneiro, entre outras. Os salários variam entre R$ 1.800 e R$ 3.555. Entre as oportunidades há vagas temporárias.

