Suposta célula neonazista é desmontada em ação da polícia em Santa Catarina

Oito homens suspeitos de integrarem uma célula neonazista interestadual foram presos durante um encontro anual realizado na cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, na manhã de segunda-feira.

Entre os presos, cujos nomes estão sendo mantidos em sigilo, havia um integrante de um grupo skinhead internacional de extrema direita. Os demais presos, com idades entre 22 e 48 anos, eram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e até de Portugal. Este último vivia no Brasil há alguns anos.

A cidade de São Pedro foi escolhida por ter sido a primeira colônia alemã instalada em Santa Catarina, em 1829. No sitio, foram encontrados símbolos, revistas e panfletos com mensagens racistas e supremacistas.

Todos os detidos foram presos em flagrante por crime de associação criminosa e racismo. Um deles foi autuado ainda por porte ilegal de arma de fogo.

Entre eles, dois já haviam sido condenados por crimes de homicídio ligados à intolerância. Um deles foi condenado por uma tentativa de homicídio em um ataque contra judeus no Rio Grande do Sul e o outro responde por duplo homicídio em função de uma disputa interna por liderança em uma das células neonazistas. (Com G1)

Apologia ao nazismo é crime previsto em lei

Fazer apologia ao nazismo é considerado crime e está respaldada pela Constituição e pela Lei 7.176/1989, que classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível. A lei condena e prevê as seguintes penas:

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, cuja pena é de um a três anos e multa.

Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, com pena de dois a cinco anos e multa.