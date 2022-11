Políticos lamentam a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo

Políticos lamentam nas redes sociais a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, que faleceu nesta quarta-feira (15) aos 73 anos. Ele também foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, era membro da Executiva Estadual.

Em postagem no Twitter, Ciro Gomes escreveu: “Lamento o falecimento de Luiz Antônio Fleury Filho. Fomos colegas governadores, ele de de SP e eu do CE. No episódio do sequestro de Dom Aloísio Lorscheider, Fleury nos ajudou enviando uma equipe da polícia de SP especializada em libertação de reféns. Meus sentimentos à família.”

Já o ex-governador de São Paulo João Doria destacou a “relação respeitosa e republicana” que sempre teve com Fleury.

Sinto muito a perda do Governador Luiz Fleury. Tivemos sempre uma relação respeitosa e republicana.

O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), também lamentou a morte: “Lamento a perda do ex-governador de São Paulo Luís Antônio Fleury Filho. Da região de Rio Preto, assim como eu, sempre valorizou a força do Interior. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos.”

Tarcísio de Freitas (Republicanos), o novo governador paulista eleito neste ano, também prestou suas homenagens: “Recebi há pouco a triste notícia do falecimento do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Minhas sinceras condolências à família e aos amigos de Fleury, e que Deus o acolha em sua infinita bondade.”

Outro que homenageou o político foi o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT). “Faleceu Luiz Antônio Fleury F* , a quem como governador fiz oposição na função de deputado estadual . E quando fomos deputados federais estivemos politicamente alinhados em apoio ao governo Lula. Sempre numa relação respeitosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu.

