‘Papai Noel’ passa mal durante apresentação em shopping no interior de São Paulo e morre

O ator Célio Figueiredo, de 76 anos, que interpretava o “Papai Noel” em um shopping em Itu, no interior de São Paulo, passou mal durante a apresentação e teve de ser socorrido. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve o óbito confirmado ao dar entrada na unidade de saúde. Ele era o substituto de Osmar Parezini, que vivia o “Bom Velhinho” para o estabelecimento e faleceu em 2020, aos 67 anos, vítima de infarto.

A morte de Figueiredo ocorreu no último sábado (12). Ele chegou ao Plaza Shopping em um helicóptero, devidamente trajado como “Papai Noel”, e recebeu a chave da cidade simbolicamente por um representante da prefeitura. Em seguida, foi levado até a poltrona onde iria posar para fotos e receber as crianças.

Logo depois, ele passou a apresentar sinais de cansaço e pediu ajuda. O ator foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas teve a morte confirmada no local.

O Plaza Shopping lamentou a morte do ator e disse, em nota, que presta apoio aos familiares dele. O corpo de Figueiredo, que deixou dois filhos, foi enterrado no domingo (13) no Cemitério Municipal de Itu.

