Morre Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, aos 73 anos

Ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, de 73 anos, morreu nesta terça-feira (15) na capital paulista. A informação foi confirmada pelo MDB, seu partido, em postagem nas redes sociais. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

“Lamentamos a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994. Foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, ele era membro da Executiva Estadual. Nossas condolências a familiares e amigos. Baleia Rossi, presidente do MDB”, informa o comunicado do partido.

Fleury também foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, era membro da Executiva Estadual.

Ele governou o Estado de São Paulo entre 1991 e 1994 e estava à frente do Palácio dos Bandeirantes durante o massacre do Carandiru, em outubro de 1992. No julgamento dos policiais, ele defendeu a entrada da Polícia Militar no presídio.

Biografia

Fleury nasceu no dia 30 de março de 1949 em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele passou a infância na cidade de Porto Feliz, na mesma região.

Aos 15 anos, entrou na Academia da Policia Militar de São Paulo como aluno interno. Ficou nove anos na corporação, chegando até a patente de tenente.

Em 1973, formou-se bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), e, no mesmo ano, foi aprovado como promotor para o Ministério Público estadual.

Ao longo da carreira, também assumiu cargos de comando na Associação Paulista do Ministério Público, Confederação Nacional do Ministério Público e Associação Paulista do Ministério Público.

De 1987 a 1990, foi secretário da Segurança Pública de São Paulo. Fleury também cumpriu dois mandatos como deputado federal pelo PMDB.

