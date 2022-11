VÍDEO: Criminosos assaltam relojoaria e atiram contra funcionária no litoral de São Paulo

Criminosos assaltam relojoaria e atiram em funcionária, em São Vicente, no litoral de SP (Reprodução/Redes sociais)

Criminosos assaltaram uma relojoaria dentro de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo, na noite de domingo (13). Câmeras de segurança registraram a movimentação dos bandidos e o momento em que eles retiravam itens na sala-cofre da loja (veja abaixo). Um deles, que estava armado, atirou e acertou uma funcionária. Em seguida, o bando fugiu.

O crime aconteceu por volta das 20h50 de domingo no Brisamar Shopping. Imagens mostram quando os suspeitos entram no estabelecimento e anunciam o assalto. Três deles ficaram na parte da frente, impedindo a saída de clientes, incluindo uma mulher que segurava um bebê, enquanto um bandido entrou com funcionários em uma sala-cofre.

Depois, mais um criminoso vai para a sala reservada, onde passa a recolher objetos. Depois que encheram as sacolas, um deles atirou e acertou uma das funcionárias na região do abdômen. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de São Vicente. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os bandidos fugiram em seguida. A Polícia Militar foi acionada, mas, até a manhã desta segunda-feira (14), nenhum deles havia sido preso.

Em nota, o Brisamar Shopping lamentou o crime e destacou que “ocorreu um assalto a mão armada dentro da relojoaria A Suissa. Durante a ação, uma funcionária da loja ficou ferida e foi encaminhada ao hospital mais próximo”.

“O Brisamar Shopping lamenta profundamente o ocorrido e reitera que está apoiando as investigações por parte da Polícia Militar”.

