Saiba o que funciona hoje e amanhã no estado de São Paulo

Nesta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, as agências bancárias estarão fechadas em todo o país. O atendimento poderá ser feito apenas pela internet ou pelos caixas eletrônicos. Nesta segunda-feira (14), as agências funcionarão em horário normal.

“Como de costume, [no dia do feriado] as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos [internet e mobile banking]. As contas de consumo [água, energia, telefone, etc.] e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil”, disse a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As agências dos Correios estarão abertas hoje, mas não funcionarão no feriado, amanhã.

No estado de São Paulo, os hospitais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos, nesta segunda-feira e terça-feira.

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas em Osasco, Mandaqui e Stella Maris funcionarão normalmente hoje. Amanhã, apenas o posto Clínicas manterá atendimento. Os ambulatórios médicos de especialidades (AME), o Centro de Referência ao Idoso, o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) e as unidades da Farmácia Dose Certa terão expediente normal hoje e fecharão amanhã.

As farmácias de medicamentos especializados do Hospital de Base, Votuporanga, Bauru, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Campinas, Hospital João Paulo II, Maria Zélia, Presidente Prudente e de Campinas Setembrino funcionam nesta segunda-feira e todas as unidades estarão fechadas no feriado.

Já os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados hoje e amanhã. As unidades só reabrem na quarta-feira (16) com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal do Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, que atende no WhatsApp, pelo número 11 9 5220 2974.

Transporte

Hoje, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) seguirão a programação horária de sábado; e, no feriado, a programação será a equivalente a um dia de domingo.

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a circulação de trens seguirá a programação de dia útil nesta segunda-feira. Amanhã, os intervalos médios serão iguais aos de um sábado.

No dia de hoje, todas as linhas operadas pelo Metrô terão frota máxima em circulação. Já na terça-feira , a Linha 1-Azul terá frota de um dia útil em operação e as linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão oferta de trens semelhante a um domingo. A operação das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos será similar à de um dia de domingo.

Bom Prato

Durante o dia de amanhã, estarão em funcionamento apenas os restaurantes do Bom Prato das unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus. Hoje, todos os 63 restaurantes do programa funcionam normal.