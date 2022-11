Prefeito pede estudo sobre a implantação de ‘passe livre’ para todos nos ônibus capital paulista

Prefeito pede estudo para analisar possível implantação de tarifa zero nos ônibus da capital paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu a SPTrans que faça um estudo sobre a implantação de “passe livre” para todos nos ônibus da capital paulista. Conforme reportagem do jornal “SP2″, da TV Globo, a tarifa zero custaria até R$ 10 bilhões aos cofres públicos por ano. O administrador destacou que o objetivo da medida é incentivar o uso do transporte coletivo.

“Pedi para que a SPTrans faça um estudo tanto jurídico, quanto financeiro. A gente tem visto essa questão da importância de fazer com que o transporte coletivo seja mais utilizado, utilizar menos o transporte individual”, disse ele na entrevista, exibida na última sexta-feira (11).

Segundo o prefeito, o estudo visa esclarecer se é possível usar no “passe livre” o crédito que as empresas pagam para os trabalhadores no Bilhete Único. Ele destacou que não pretende usar recursos municipais para conceder o benefício.

“A gente está discutindo agora COP 27, então, o que tem em relação ao transporte gratuito é um pedido de estudo, que eles vão fazer, vão me trazer, se houver e viabilidade do ponto de vista financeiro, econômico, legal, é possível que isso caminhe”, disse Nunes.

Nos próximos dias o assunto deve ser discutido em reuniões pela prefeitura. Ainda não há um prazo para conclusão do estudo feito pela SPTrans.

Subsídios

No último dia 4, o prefeito em exercício, Milton Leite (União Brasil), liberou um subsídio de R$ 492 milhões para bancar o transporte público na cidade, o que representa quase 30% mais de recursos do que o do ano passado.

Atualmente, a tarifa dos ônibus municipais custa R$ 4,40. Sem esse subsídio da administração municipal, o valor seria em torno de R$ 7,60.

