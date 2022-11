Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão; confira os números

A Caixa retoma nesta segunda-feira o sorteio da Lotofácil e o prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas é de R$ 1,5 milhão.

Veja os 15 números da Lotofácil desta segunda-feira:

16, 01, 22, 25, 03, 06, 19, 13, 21, 12, 05, 18, 14, 11 e 07

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado, três apostadores dividiram o prêmio principal e cada um levou para casa R$ 475.804,93. Os ganhadores são das cidade de São Paulo, de Portão, no Rio Grande do Sul, e o terceiro apostador, como usou o canal eletrônico, não teve a origem da aposta determinada.

Ao todo, 415 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 1.030,28. Outros 11.367 marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Super Sete paga R$ 4,3 milhões

Quem acertar a Super Sete nesta segunda-feira pode ganhar R$ 4,3 milhões, segundo o site da Caixa. Confira os números sorteados e veja se ficou milionário.

Confira:

0 - 4 - 3 - 2 - 2 - 6 - 4