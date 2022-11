Estudante que perdeu Enem após sair para fumar vira meme e recebe ‘chuva’ de solicitação nas redes

Aguardado por muitos, o Enem pode tanto gerar bolsas de estudo para candidatos que desejam ingressar na faculdade quanto memes para os de fora. Sarah Vivian Gomes, de 20 anos, foi a atrasada da vez que viralizou nas redes sociais depois de perder o exame. A jovem de Fortaleza (CE) chegou 10 minutos antes do fechamento dos portões, mas saiu para fumar e tentou retornar às 13h, quando já estavam fechados.

Jovem chega 10 minutos antes dos portões fecharem, decide fumar um cigarro, se atrasa e perde prova. Acompanhe a cobertura do #enem2022 aqui: https://t.co/RAZ1UYDWeA pic.twitter.com/1BftAHGw5G — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 13, 2022

Em entrevista ao g1, Sarah revelou ter levado a situação viral de uma forma positiva, embora tenha ficado chateada por ter perdido o exame.

“Fiquei muito feliz que eu saí em algumas páginas que eu gosto muito de memes. Não deixo de ficar chateada, mas também estou rindo porque tem muita gente falando comigo, me mandando mensagens boas, mensagens positivas, e eu tô tranquila quanto a isso. As pessoas que não estão gostando, que estão falando mal de mim, com mensagens de ódio, eu estou tranquila. Todo mundo sabe que a internet tem seu lado tóxico e é isso”, declarou a jovem.

Repercussão e empenho para o próximo ano

Após viralizar na internet, Sarah revelou ter recebido mais de 10 mil solicitações de seguidores em seu Instagram. Ela conta que seus amigos já até sugeriram que virasse blogueira, em tom de brincadeira.

Sarah contou ser uma pessoa mais reservada e prometeu se empenhar para dar tudo certo no próximo Exame Nacional do Ensino Médio em 2023.

“Eu juro que eu queria só fazer a prova. Levei minha marmita morta de feliz. Desistir a gente não desiste não. Eu vou, sim, estudar mais regrada, inclusive. Pretendo investir numa faculdade particular, em algum curso, alguma coisa que eu possa fazer para não ficar parada. Pretendo fazer o Enem de novo, vou ter que pagar, infelizmente, mas pretendo fazer de novo para tentar teatro e ficar com duas faculdades simultaneamente”, afirmou.