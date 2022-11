Programa da Ambev visa conectar 5 milhões de pessoas com oportunidades de renda; entenda

Carla Crippa no ESG Update, evento que reuniu especialistas e parceiros da Ambev para debater as iniciativas recentes da Ambev (Divulgação/Ambev)

Um projeto desenvolvido pela Ambev visa ajudar brasileiros a enfrentarem a situação de pobreza. O “Bora”, que visa oferecer conhecimento, apoio financeiro e conexão para quem busca por trabalho ou oportunidades de crescimento, deve atender 5 milhões de pessoas nos próximos dez anos.

O programa está estruturado em três pilares: conhecimento, apoio financeiro e conexões. No primeiro, serão disponibilizadas ferramentas de expansão e aperfeiçoamento de negócios para micros e pequenos empreendedores; e trilhas de conhecimento com foco no empreendedorismo e inclusão no mundo de trabalho para as comunidades.

No segundo pilar, serão oferecidas soluções financeiras com programas de pontuação e opções personalizadas de microcrédito, além de bolsas de estudos. E, no terceiro, ocorrerá a conexão com parceiros para networking, indicações de vagas e profissionais disponíveis por meio de plataforma virtual, gerando emprego e renda.

“O ‘Bora’ é uma plataforma para a Ambev ajudar a incluir produtivamente milhões de brasileiros. Com ele conseguimos promover crescimento compartilhado e gerar impacto positivo”, explica Carla Crippa, Vice-Presidente de Impacto Positivo e Relações Corporativas da Ambev para América do Sul.

Segundo a empresa, dois projetos já estão em andamento por meio do “Bora”, sendo um no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto da Criança, onde 1 mil jovens maiores de 18 anos são treinados para atuar em bares, restaurantes, hotéis e eventos. Depois, eles serão conectados com empresas do setor, aumentando as chances de conquistar um emprego.

O outro ocorre em Recife (PE) e São Luís (MA), por meio da parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que está treinando 2 mil micros e pequenas empreendedoras que atuam com gastronomia.

Inclusão produtiva

Além disso, a Ambev vai reconhecer dez práticas de inclusão produtiva no Brasil por meio do 1° Prêmio Ambev de Inclusão Produtiva: Empreendedorismo e Empregabilidade, edital que oferece suporte financeiro a organizações que trabalham com inclusão produtiva.

O apoio total é de R$ 200 mil, que serão distribuídos a dez organizações, sendo R$ 20 mil para cada uma. As propostas podem ser enviadas até 17 de novembro e todas as informações, como critérios de seleção, estão disponíveis na internet.