Funcionária é demitida após acusar mulher negra de furto

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher negra foi abordada no provador em uma loja do Shopping Madureira, na zona norte do Rio.

É possível ver nas imagens a mulher indignada após uma funcionária alegar o furto e a equipe do estabelecimento solicitar que ela mostrasse o que havia na sua bolsa, indicando que ela havia furtado um casaco.

De acordo com matéria do site O Globo, a empresa onde o episódio ocorreu disse que era algo “inaceitável” e disse que a responsável pela abordagem “já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia”.

Assista ao vídeo a seguir:

Nas imagens é possível acompanhar a vítima no provador enquanto a funcionária solicita a bolsa pedindo para ela devolver algo que havia furtado da loja. O vídeo foi feito por uma outra mulher que também estava no provador. Diversas mulheres se reuniram próximo à mulher e testemunharam a abordagem da funcionária.

Nas redes sociais, a prima da vítima escreveu: “Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela ‘pegou’, ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela estava falando, ela disse que o casaco era da redley, a mulher disse que não, que era da renner e que ela havia roubado!”, escreveu Julliana Costa, que também estava na loja.

A polícia foi chamada até o estabelecimento. Ainda conforme reportagem, a PMERJ soltou uma nota afirmando que “as partes foram conduzidas para a delegacia”. Já a Polícia Civil disse que “os agentes ouvem testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer as circunstâncias do fato.” O caso foi registrado na 29ª DP de Madureira.

[…] “O tumulto era para não passar em branco, para não passar batido. Porque ela passou um constrangimento na frente de todo mundo e eles queriam resolver no privado. Aí a gente falou que não ia, que iria resolver ali, porque ela foi constrangida ali, no meio de todo mundo” acrescentou a prima da cliente da loja.

Leia o comunicado oficial da loja a seguir:

“O episódio ocorrido no Madureira Shopping é inaceitável. A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia. Nos sensibilizamos, lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição”.