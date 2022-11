Inauguração de loja é marcada por discussões e até agressões físicas em São Paulo

A inauguração da loja da Shein em um shopping da Zona Sul de São Paulo neste sábado (12) foi marcada por discussões e até agressões físicas. As imagens da confusão viralizaram no Twitter.

Os clientes se desentenderam porque queriam entrar na local a qualquer custo. As filas, porém, eram imensas.

Gente, a briga na loja nova da Shein em SP 🗣

pic.twitter.com/t7umXeu8LK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 12, 2022

SHEIN: INAUGURAÇÃO DA LOJA EM SP TEM CONFUSÃO E AGRESSÕEShttps://t.co/6nVVunnMie pic.twitter.com/LmcV9BuIoN — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) November 12, 2022

Vídeo da inauguração da loja da Shein na Vila Olímpia. Meu namorado e minha sogra estão na fila desde às 6h e agora virou esse caos generalizado pra entrar. pic.twitter.com/p2CMhRg3mE — carolina (@_linaps) November 12, 2022

Primeira loja física da Shein no Brasil

A Shein abriu sua primeira loja física no Brasil e na América do Sul em formato temporário, no Shopping Vila Olímpia. O espaço vai funcionar por pouquíssimo tempo: apenas até a próxima quarta-feira (16).

A empresa informou que 11 mil peças estarão disponíveis para os consumidores. A marca pretende vender pelo menos 90% do estoque total.

