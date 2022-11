CPTM arrecada brinquedos para crianças no Natal nas 57 estações de SP; saiba como ajudar

CPTM arrecada brinquedos que serão doados a crianças no Natal, em SP (Reprodução/Freepik)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) lançou a campanha “Criança Feliz”, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos que serão doados no Natal para menores que vivem nas proximidades das linhas atendidas em São Paulo.

Segundo a companhia, os postos que vão receber os itens estão espalhados em todas as 57 estações até o dia 9 de dezembro.

Podem ser doados brinquedos novos e usados, desde que estejam em bom estado. As doações serão encaminhadas a organizações não-governamentais (ONGs) de comunidades lindeiras à CPTM.

“Quanto mais doações, mais ONGs poderão ser atendidas”, afirma Rodrigo Assis, coordenador do Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã da CPTM. De acordo com ele, a expectativa é que, no mínimo, cerca de 3 mil brinquedos sejam doados pelos passageiros e pelos próprios colaboradores da companhia.

“A campanha ‘Criança Feliz’ já está acontecendo internamente desde outubro, e já foram arrecadados mais de 700 brinquedos. A campanha vai continuar dentro da CPTM, com desafios para incentivar mais doações de uma forma divertida”, explica Assis, que lembra que existem postos de coleta exclusivos para quem trabalha na empresa e quiser colaborar.