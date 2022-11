Campanhas de imunização contra covid-19, gripe e multivacinação infantil seguem neste sábado na Capital; veja os locais

As campanhas de vacinação contra a covid-19 e poliomielite, além da multivacinação, prosseguem na cidade de São Paulo neste sábado (12). As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas estarão abertas até as 19h.

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1), estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses. Está disponível, ainda, a terceira dose adicional (DA3) para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a DA2 há pelo menos quatro meses.

Já a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado, para crianças com idades entre 1 ano até 4 anos e 11 meses. A campanha tem como objetivo imunizar os pequenos que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP).

Na multivacinação, destinada ao público com até 15 anos são disponibilizados ainda imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Os endereços das AMAs/UBSs Integradas podem ser consultados na página Vacina Sampa.

