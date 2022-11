Três suspeitos de envolvimento em crime extorsão são presos na Zona Leste de SP

A PM (Polícia Militar) prendeu três homens, de 21, 24 e 26 anos, por extorsão e por promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa na tarde da última quinta-feira (10), na Zona Leste de São Paulo. Outras quatro pessoas, com idades entre de 21, 22 e 24 anos, são investigadas.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em que as vítimas haviam sido sequestradas em um Renault Master na Rodovia Ayrton Senna. Durante as buscas, a equipe foi comunicada que uma pessoa teria recebido transferências bancárias de uma das contas das vítimas e foi até o endereço indicado.

Um dos rapazes atendeu os policiais e confessou que ganharia uma porcentagem dos valores roubados por ceder uma conta para receber as transferências. Ele ainda contou que emprestou o Renault Master para os criminosos.

Em outro endereço indicado pelo suspeito, um outro integrante do bando foi localizado. Ele confessou participação no crime e informou o local onde estavam outros integrantes do esquema, onde quatro pessoas foram detidas.

As vítimas, que eram da cidade de Aparecida e foram encontradas momentos depois perto de uma base da PM na Praça Oscar da Silva.

A ocorrência foi registrada pelo 50º DP.

LEIA TAMBÉM: