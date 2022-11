Quina sorteia R$ 1,4 milhão; confira a sequência premiada desta sexta-feira

O concurso 5997 da Quina, sorteado na noite desta sexta-feira (11), pode render R$ 1,4 milhão ao feliz apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

São elas:

06 - 08 - 13 - 34 - 50

Ontem (10), ninguém marcou a faixa principal da modalidade da loteria. Assim, o prêmio acumulou para hoje.

No total, 32 apostadores acertaram a quadra (quatro números) e vão receber, cada um, R$ 8.414,25. Outras 3.045 pessoas fizeram o terno (três pontos) e levaram para casa R$ 84,21.

Não foi dessa vez? Amanhã tem mais

A Quina volta a ser sorteada neste sábado (12). As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica espalhada pelo Brasil ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

