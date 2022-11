Prefeitura de São Paulo define horário de funcionamento nos dias de jogos do Brasil na Copa

Prefeitura estabelece horário de funcionamento na Copa do Mundo (Pixabay/Divulgação)

Os órgãos da administração direta, autarquias e fundações da cidade de São Paulo terão expediente suspenso mediante compensação das horas não trabalhadas nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. É o que estabelece o Decreto nº 61.965/22, publicado na edição desta sexta-feira (11), no Diário Oficial.

A medida não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade, informou a Prefeitura.

Para os casos julgados necessários poderá ser instituído plantão para que os equipamentos sigam em funcionamento, a critério dos titulares dos órgãos.

Caso a Seleção Brasileira se classifique para as fases seguintes da Copa do Mundo 2022, havendo jogos em dias úteis, a Secretaria Municipal de Gestão poderá fixar, por portaria, regras relativas ao funcionamento do expediente nos respectivos dias dos jogos.

Veja a programação:

24 de novembro/Quinta-feira/Horário do jogo: 16h/ Suspensão do expediente: a partir das 14h

28 de novembro/Segunda-feira/Horário do jogo: 13h/Suspensão do expediente: a partir das 11h

02 de dezembro/Sexta-feira/Horário do jogo: 16h/Suspensão do expediente: a partir das 14h

Compensação

A compensação das horas não trabalhadas em decorrência da suspensão do expediente nos dias de jogos deverá ocorrer até o dia 30 de abril de 2023. As regras ficam a cargo dos titulares dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações.

