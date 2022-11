Estudante de medicina paulista é encontrada morta na Bolívia; colegas de quarto são suspeitos

A estudante de medicina Mariana Sousa Bustamante, de 21 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira (7) na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Paulista, ela morava em uma república com dois brasileiros enquanto estudava o 6º período do curso na Unifranz. Os familiares cobram respostas sobre o que aconteceu com a jovem e dizem que os colegas são suspeitos de homicídio.

Segundo reportagem do site G1, Mariana dividia um apartamento com os dois brasileiros e, na noite de domingo (6), ficou sozinha no imóvel, no sexto andar, enquanto os colegas foram para uma festa. Quando retornaram, já na madrugada de segunda-feira (7), eles afirmam que encontraram a sacada aberta e o corpo da estudante no pátio do prédio.

Mãe de Mariana, Juliane Souza contou que a filha chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela disse que, no domingo pela manhã, conversou com a jovem e ela estava feliz.

“No domingo, a Mariana estava muito bem. Ligou para a avó e a família por chamada de vídeo e estava muito feliz porque tinha se inscrito para trabalhar na Cruz Vermelha [boliviana]. Conversou com todo mundo e estava em paz e muito bem. Nesse dia, os três estudantes estavam em casa, almoçaram juntos”, disse a mãe.

Segundo Juliane, no começo Mariana morava apenas com uma colega, que é do Acre. Há cerca de um mês o rapaz passou a morar com elas.

“Após a chegada dele, a Mariana começou a narrar que a relação das duas piorou. E inclusive dizia que iria voltar para o Brasil. Na noite da morte, os dois [colegas de quarto] chegaram a ser presos pela polícia, porque a morte foi registrada como crime suspeito. Mas eles foram libertados horas depois, após a polícia verificar as imagens do prédio e conferir os álibis da festa”, contou.

Investigação

A mãe dela diz que foi até a Bolívia para tratar do traslado do corpo para o Brasil e prestou depoimento no Departamento de Polícia de Cochabamba, mas não teve acesso ao boletim de ocorrência.

“Prestei depoimento sobre minha relação com a Mariana, mas na delegacia não fui informada de nada. Apenas que se tratava de uma investigação de suspeita de homicídio. Soube que o colega de apartamento dela apresentava supostamente sinais de embriaguez e uso de drogas naquela madrugada, assim como a menina do Acre que também foi presa e teria bebido. Os dois estão em [prisão] domiciliar e proibidos de deixar a Bolívia por seis meses. Mas eu quero saber se houve alguma briga, alguma coisa naquela noite que pudesse ter levado alguém a matar a minha filha”, declarou Juliane.

A família de Mariana contratou um advogado criminalista boliviano para poder ter acesso ao inquérito policial e entender os rumos da investigação.

O corpo da estudante de medicina chegou ao Brasil na tarde de quinta-feira (10) e deverá ser velado e sepultado nesta sexta-feira (11), em Hortolândia, no interior de São Paulo.

