Aberto período de rematrícula para estudantes da rede municipal de ensino de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo abriu o período de rematrícula dos estudantes da rede municipal de Educação. Os alunos que já estão matriculados nas escolas da capital paulista têm vaga garantida para as séries seguintes, entretanto os responsáveis precisam assinar a ficha de rematrícula nas escolas.

A divulgação dos resultados, com os nomes das escolas em que o aluno está matriculado, ocorre a partir do dia 6 de dezembro.

Já para os estudantes que ainda não fazem parte da rede municipal, os responsáveis devem comparecer à escola mais perto da residência com documentos e preencher a “Ficha de Matrícula” (veja a lista de documentos abaixo).

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) o período de matrícula para o ano de 2023 começa a partir de 21 de novembro. Para estudantes que queiram ingressar nos ensinos fundamental e médio da rede pública, os cadastros poderão ser feitos a partir de 5 de dezembro.

Já para a educação infantil, os pais ou responsáveis podem procurar as unidades escolares a partir do dia 2 de janeiro.

Os procedimentos para a solicitação de vaga variam de acordo com cada ciclo. Nesse caso, a escola para qual o aluno for direcionado deverá entrar em contato com a família ou com o próprio estudante (no caso de maiores de idade) para avisar sobre a efetivação da matrícula. Segundo a prefeitura, o encaminhamento para matrícula ocorre por meio do georreferenciamento, que define como prioridade escolas próximas da casa do aluno.

Caso não haja vaga em unidade próxima da residência, o estudante terá a matrícula garantida em uma escola a mais de 1,5 km com direito ao Programa de Transporte Escolar Gratuito (TEG).

Documentos necessários para a matrícula da educação infantil

Documento de Identidade do aluno (Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG ou Registro Nacional Migratório - RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio);

Comprovante/declaração de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal;

CPF do estudante e do pai/mãe ou responsável legal ou RNM/Protocolo;

Telefones para contato, preferencialmente celular, e e-mail do pai/mãe ou responsável legal;

Declaração de Vacinação atualizada – DVA;

Cartão do Programa Bolsa-Família, se for o caso;

Cartão do Sistema Único de Saúde.

Documentos necessários para a matrícula em EMEFs e EJA:

Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG ou Registro Nacional Migratório – RNM e CPF;

Comprovante de endereço no nome do(a) pai/mãe ou responsável legal;

Comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de estudos;

Declaração de Vacinação atualizada – DVA.

