VÍDEO: Seguranças do Metrô agridem jovens que pularam catraca na Estação Belém, em São Paulo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que seguranças da Estação Belém do Metrô, em São Paulo, agridem dois jovens (assista abaixo). A entidade diz que os rapazes pularam a catraca para não pagar a passagem e que foram eles que partiram para cima dos funcionários. O caso, ocorrido na noite de quarta-feira (9), foi registrado como resistência, ato infracional de resistência e lesão corporal e é apurado pela Polícia Civil.

Um dos vídeos gravados por passageiros que estavam na estação mostram um dos rapazes, que tem 17 anos, deitado no chão, sendo imobilizado por um segurança da Linha 3-Vermelha. O servidor pressiona um objeto contra o pescoço do adolescente.

Em nota, o Metrô informou que os dois rapazes iniciaram a confusão depois de pular a catraca. Assim, eles partiram para cima dos seguranças e precisaram ser contidos.

Agressões em sala reservada

Em entrevista ao site G1, o adolescente contou que, após a confusão, foi levado para uma sala reservada na estação. Ele disse lá dentro as agressões continuaram, deixando várias marcas pelo seu corpo.

“O segurança veio, me jogou no chão, me bateu, pisou em cima da minha garganta. Aí vieram outros agentes. Depois disso, eles me levaram para salinha, ficaram me batendo mais. Eu até quase desmaiei. Aí eu fui e fiquei lá, sentado. Aí eles vieram, continuaram me batendo mais dentro da sala restrita”, contou a vítima.

O adolescente participa de um projeto que ensina artes plásticas a jovens que cumprem medidas socioeducativas. Ele contou voltava para casa com um amigo, quando eles tentaram embarcar usando apenas um bilhete, mas foram impedidos e agredidos.

Uma das coordenadoras do projeto, Daniela Machado foi chamada até a estação e também acabou detida ao defender os rapazes.

“Quando vi que eles estavam em 12 seguranças levando o menino para a ambulância, entrei na frente da ambulância, bati na frente da ambulância, pedi pra eles não levarem, ou informar para onde eles estavam sendo levados. E nessa hora, eu já estava num desgaste emocional enorme. Foi quando mais ou menos 10 me cercaram, me algemaram e saíram me arrastando”, contou Daniela.

Confusão terminou na delegacia

Os envolvidos foram levados para o 8º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Os jovens, a coordenadora do projeto e os seguranças foram ouvidos ainda na madrugada desta quinta-feira (10).

A Polícia Civil diz que vai apurar o que aconteceu e, para isso, vai usar imagens de câmeras de segurança da estação. Os rapazes foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para fazerem exame de corpo de delito.

O Metrô ressaltou que repudia qualquer ato de violência, sendo que todas as ações dos seguranças são avaliadas e que qualquer excesso será punido. O órgão disse que se coloca à disposição das autoridades policiais.

