Prefeitura de São Paulo abre processo seletivo para 560 vagas em cursos na área da saúde

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta quinta-feira (10), por meio da Fundação Paulistana, as inscrições para 560 vagas nos cursos nas áreas de Análises Clínicas, Cuidados de Idosos, Farmácia, Gerência em Saúde, Hemoterapia e Saúde Bucal. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o próximo dia 30.

Ao todo, são 420 vagas para os seis cursos na Escola Makiguti, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, nos horários da manhã, tarde e noite. As demais 140 vagas para as disciplinas de Saúde Bucal e Farmácia estarão disponíveis no Núcleo Norte I, em Santana, no período noturno.

“A qualificação da Escola Makiguti sempre teve muita procura. A área da saúde é promissora pela oferta de vagas. As pessoas também têm uma realização pessoal em trabalhar pela saúde da população. Nesse contexto de pandemia em que passamos nos últimos anos, os profissionais de saúde têm sido bastante requisitados e há ainda mais campo para o trabalho”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Após a conclusão, os alunos recebem duas certificações, estando aptos a trabalhar como auxiliares e técnicos em todo o território nacional.

Para participar, os interessados precisam ter o ensino médio completo ou estar cursando o último ano. Eles devem se cadastrar no site da Fundação Vunesp, a organizadora do processo seletivo, e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 22.

A prova presencial ocorrerá no dia 17 de dezembro. O edital com todas as informações pode ser acessado neste link.

Serviço:

Seleção de alunos na Escola Makiguti

Inscrições: até 30 de novembro no site da Fundação Vunesp

Taxa: R$ 22

Prova: 17 de dezembro

Requisitos: Ensino médio completo ou cursando o último ano

