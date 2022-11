Operação especial de trânsito é montada para Enem 2022 em São Paulo

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai montar uma operação especial de trânsito em São Paulo para o próximo domingo (13), data da primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022.

O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir as condições de segurança aos pedestres e fluidez no trânsito da cidade.

As equipes da CET irão intensificar o monitoramento, agilizando a remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque, a orientação da travessia de pedestres e a operação de semáforos.

Paulista e ciclofaixas

O programa Ruas Abertas da Avenida Paulista e a Ciclofaixa de Lazer da Cidade estarão suspensos nesta data para facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas do Enem, com o tráfego livre para ônibus e veículos.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, o cidadão deve ligar para o 156.

