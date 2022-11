Irmãs são presas suspeitas de assassinar idoso no interior de SP; corpo foi achado dentro de saco plástico

Duas irmãs foram presas suspeitas de envolvimento na morte de um aposentado de 60 anos em Marília, no interior de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado na última quarta-feira (9) dentro de um saco plástico abandonado em uma rua no centro da cidade.

Segundo noticiou o “UOL”, câmeras de segurança flagraram o momento em que as mulheres arrastam e deixam o corpo na calçada. Nas imagens, é possível ver que as duas puxam um saco branco pela rua. O objeto parece estar pesado, e elas chegam a parar algumas vezes durante o trajeto.

Segundo a Polícia Civil, as suspeitas trabalhavam como cuidadoras do idoso e moravam no mesmo apartamento que a vítima, identificada como Donizete Rosa O idoso tinha problemas físicos que dificultavam a sua locomoção e não tinha familiares na cidade.

Ainda de acordo com as autoridade, o idoso foi morto há cerca de uma semana no apartamento em que morava. No imóvel, a polícia encontrou sangue.

A prisão

Ainda segundo a reportagem do “UOL”, as irmãs chamaram a PM (Polícia Militar) e denunciaram que haviam sido roubadas. Os agentes, porém, desconfiaram da versão apresentada e as levaram até a Polícia Civil, onde ambas foram identificadas nas imagens arrastando.

A polícia revelou ainda ter verificado que há empréstimos consignados no valor de R$ 25 mil em nome do aposentado morto.

