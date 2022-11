Confira o que abre o que o fecha no Estado de SP no feriado da Proclamação da República

O feriado nacional da Proclamação da República é celebrado na próxima terça-feira (15). Assim, alguns serviços estaduais de São Paulo podem ter seus horários de funcionamento alterados nesta data e na segunda-feira (14), a véspera.

Veja abaixo o que abre e o que fecha:

Saúde

Durante o ponto facultativo de segunda-feira e o feriado da Proclamação da República na terça-feira, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui e Stella Maris terão pleno funcionamento na segunda-feira e no feriado apenas o posto Clínicas manterá atendimento.

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), o CRI (Centro de Referência ao Idoso) Norte, o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital, e as unidades da Farmácia Dose Certa terão expediente normal na segunda-feira e fecharão na terça.

As FME (Farmácias de Medicamentos Especializados) do Hospital de Base, Votuporanga, Bauru, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Campinas, Hospital João Paulo II, Maria Zélia, Presidente Prudente e de Campinas Setembrino manterão funcionamento na segunda-feira e todas as unidades estarão fechadas no feriado prolongado.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados entre segunda e terça-feira devido ao feriado prolongado de Proclamação da República. As unidades reabrem na quarta (16) com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Durante o feriado, todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão mudanças na operação nos dias 14 e 15. EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Metrô e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade irão monitorar as operações para fazer ajustes na circulação, adicionando ônibus e trens reserva sempre que necessário.

EMTU – Na segunda-feira, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de sábado. No feriado, a programação será a equivalente a um dia de domingo. No sábado (12) e domingo (13), que antecedem o feriado, não haverá mudança na operação, sendo mantida a programação horária praticada nos fins de semana.

CPTM – Na segunda-feira, a circulação de trens seguirá a programação de dia útil. No sábado e na terça-feira, os intervalos médios serão iguais aos de um sábado.

No domingo, a Linha 12-Safira terá alterações durante todo o horário de operação (4h à meia-noite), devido a obras que interditarão o trecho entre as Estações Brás e Tatuapé. A alternativa aos passageiros será a Linha 11-Coral, que terá intervalo médio entre os trens de oito minutos para atender a demanda das duas linhas. Nas outras linhas, os intervalos médios programados serão de 10 minutos com trens reservas de prontidão, caso necessário.

Metrô – No sábado e no domingo, todas as linhas do Metrô irão operar normalmente, nos horários habituais de funcionamento das estações. As frotas em circulação serão as mesmas programadas em um fim de semana típico. Na segunda-feira, véspera do feriado, todas as linhas operadas pelo Metrô também terão frota máxima em circulação. Já na terça-feira, a Linha 1-Azul terá frota de um dia útil em operação e as linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão oferta de trens semelhante a um domingo.

ViaQuatro e ViaMobilidade – No feriado (15), a operação das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos será similar à de um dia de domingo. No fim de semana e na segunda-feira, véspera do feriado, não haverá alterações na oferta de trens, que irão operar conforme funcionamento habitual.

A Linha 9-Esmeralda, em virtude do GP de Fórmula 1, terá uma operação especial nos três dias do evento – 11, 12 e 13 de novembro – para facilitar o trajeto das pessoas que vão utilizar o transporte público. As equipes de Atendimento e Manutenção serão reforçadas e os intervalos de trens serão reduzidos. Trens extras serão posicionados estrategicamente ao longo da linha para inserção, conforme a demanda de passageiros. No dia 14, a linha terá operação de um dia útil, e no feriado do dia 15, a oferta de trens será a mesma de um domingo.

Bom Prato

Durante o feriado nesta terça estarão em funcionamento apenas os restaurantes do Bom Prato das unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus. Essas unidades também abrem aos sábados e domingos. Na segunda-feira, todos os 63 restaurantes do programa estarão em funcionamento normal.

