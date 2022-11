VÍDEO: Homem que dirigia carro funerário é preso por levar drogas escondidas em caixão, em SP

Um homem que dirigia um carro funerário foi preso na Rodovia Fernão Dias, em Vargem, no interior de São Paulo, após ser flagrado transportando 50 quilos de crack dentro de um caixão. Um vídeo mostra quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desconfiaram da postura dele durante uma fiscalização e decidiram abrir a urna funerária (veja abaixo).

A PRF apreende 50 quilos de crack dentro de um caixão, durante uma abordagem a um carro funerário, na Fernão Dias, em Vargem-SP, na noite dessa terça. Antes de abrir o caixão, um agente fez até o sinal da cruz. O motorista foi preso em flagrante.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina na altura do km 7 da Fernão Dias, por volta das 23h30 de terça-feira (8). Como o condutor não portava os documentos do suposto falecido, os agentes decidiram conferir o que estava dentro do caixão.

O vídeo mostra que, antes de abrir a urna, um dos policiais chegou a fazer o sinal da cruz, pois imaginava que teria um corpo lá dentro. No entanto, eles encontraram 50 tabletes de crack.

O homem foi preso em flagrante por tráfico e confessou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga de São Paulo até Belo Horizonte, em Minas Gerais.

