PM prende dois jovens por roubo e extorsão na Zona Oeste de SP; vítimas foram libertadas

A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante dois jovens, ambos de de 19 anos, e libertou as vítimas de um roubo na noite da última terça-feira (8), no bairro Água Branca, em São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), agentes foram acionados para atender uma ocorrência de roubo e sequestro na região da Lapa. Um Honda Civic envolvido no crime foi encontrado na Rua Loureiro de Apolo. Os ocupantes, ao notar a aproximação da viatura, fugiram a pé, mas acabaram detidos em seguida, na Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira.

Com um deles foi encontrada uma carteira com documentos, cartões e dinheiro de uma das vítimas. Um relógio, um frasco de perfume e uma pochete estavam com o segundo suspeito. Ambos confessaram serem autores do roubo ocorrido na Lapa.

Eles contaram que invadiram o galpão de uma empresa e abordaram três homens. Um deles foi amarrado e os outros dois sequestrados e obrigados a realizar transações bancárias. As vítimas foram localizadas e libertadas pela PM. O Honda Civic de uma das vítimas foi apreendido e devolvido.

A ocorrência foi registrada como extorsão, roubo, localização/apreensão e entrega de veículo e encontro de pessoa no 33º Distrito Policial (Pirituba).

