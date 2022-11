Manifestações na Zona Norte de São Paulo afetam a circulação de 33 linhas de ônibus

Motoristas e cobradores de ônibus fizeram manifestações, na madrugada desta quarta-feira (9), que impediram a saída normal dos ônibus em duas garagens da empresa Sambaíba Transportes Urbanos, localizadas na Zona Norte de São Paulo. Com isso, 33 linhas que atendem o Centro e bairros como Santana, Tucuruvi, Casa Verde e Horto Florestal têm a circulação prejudicada nesta manhã.

Conforme a SPTrans, o ato que impediu a saída dos ônibus das garagens da empresa, nas unidades Elza Guimarães e Maria Amália Lopes de Azevedo, começou por volta das 4h e a situação só começou a ser normalizada às 5h30. No entanto, por volta das 7h, o jornal “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, ainda mostrava as garagens da empresa com vários ônibus estacionados.

Nos terminais, muitos passageiros reclamavam da demora na chegada dos ônibus e também da superlotação.

A SPTrans destacou que a empresa será notificada e autuada pelo descumprimento das viagens previstas nos termos do contrato de concessão vigente. Já a Sambaíba Transportes Urbanos ainda não se pronunciou sobre o caso.

