Prefeitura de SP promove mutirão voltado à população com deficiência

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de São Paulo, vai realizar no próximo dia 19, das 9h às 15h, no CEU Aricanduva, mais uma edição do Inclui Sampa nos Bairros. A iniciativa vai disponibilizar para a população com deficiência serviços públicos nas áreas da saúde, assistência social, habitação e trabalho, entre outras.

O mutirão é realizado em parceria com as demais secretarias municipais. Esta será a segunda edição do projeto, que desta vez, chega à Zona Leste.

O Inclui Sampa nos Bairros se tornou uma ação permanente desde a realização da primeira experiência, que aconteceu no CEU Capão Redondo, na Zona Sul, no mês de setembro.

Serviço

Inclui Sampa nos Bairros

Data: 19 de novembro

Horário: 9h às 15h

Local: CEU Aricanduva - Rua Olga Fadel Abarca, s/n, Jardim Santa Terezinha

