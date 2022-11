Inscrições para o Vestibular das Fatecs podem ser feitas até 15 de dezembro; saiba como

Interessados em disputar uma vaga para estudar em uma das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) já podem se inscrever no processo seletivo. O prazo começou na última segunda-feira (7) e vai até as 15h do dia 15 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 91, e a prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.

O Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre do próximo ano oferta mais de 18,7 mil vagas para as unidades de todo o Estado de São Paulo. São 87 opções em cursos superiores de tecnologia gratuitos.

Uma das novidades deste processo seletivo é a implantação da futura Fatec Votorantim, na região de Sorocaba. A unidade irá ofertar, já no primeiro semestre do próximo ano, 80 vagas no período noturno distribuídas entre os cursos superiores de graduação tecnológica de Controle de Obras e Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

O Centro Paula Souza também oferta duas novas opções de graduação tecnológica - Gestão de Empreendimentos Gastronômicos, disponível nas Fatecs São Paulo, na Capital (40 vagas/tarde), e São Roque (30 vagas/manhã); e Gestão de Logística Integrada na Fatec Jundiaí, com 80 vagas, sendo 40 para o turno da manhã e 40 para a noite.

Além disso, o número de para o curso superior de tecnologia em Gestão Empresarial na modalidade a distância dobrou - agora são 1.880.

O CPS também ampliou a oferta de cursos já existentes para outras unidades. São eles:

Desenvolvimento de Software Multiplataforma nas Fatecs Jacareí (40 vagas/noite) e Praia Grande (40 vagas/tarde);

Gestão de Recursos Humanos na Fatec Mococa (40 vagas/noite);

Sistemas Embarcados na Fatec Santo André (40 vagas/manhã).

Inscrições

O candidato deve ter cursado o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. É preciso preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. Feito isso, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de R$ 91 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet disponível no site do Vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.

Ao realizar o preenchimento do formulário de inscrição, é preciso escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo e na página do Centro Paula Souza.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para que seja realizada a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

Confira aqui outras datas do calendário do Vestibular das Fatecs.

LEIA TAMBÉM: