Divulgada lista de pré-aprovados para o programa Bolsa Jovem, em SP; confira

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta terça-feira (8) a lista de pré-aprovados para o programa Bolsa Jovem. Ao todo, são três mil vagas voltadas ao público com idades entre 16 e 20 anos.

Parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Fundação Paulistana, o programa conta com bolsa-auxílio no valor de R$ 627,21 e é destinado a alunos de escolas públicas, que estejam no nível médio, incluindo EJA (Educação de Jovens e Adultos) e CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos).

Os jovens que se inscreveram podem consultar a lista de pré-aprovados neste link. Depois, devem se dirigir a uma das 16 unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) selecionadas para esse atendimento, nos dias 9, 10 e 11 deste mês.

É necessário levar documentos pessoais, comprovante de escolaridade e de residência e cópias simples, que serão verificados para a assinatura do termo de compromisso e responsabilidade, que garante a participação no Bolsa Jovem.

Para integrar o programa os selecionados precisam estar desempregados, sem acesso a benefícios como o seguro-desemprego e matriculados regularmente.

O programa

O programa Bolsa Jovem disponibiliza tutores e mentores que irão auxiliar os beneficiários em temas como opções de carreiras, desenvolvimento do seu potencial, autoconhecimento, relacionamento no ambiente de trabalho, entre outros. O pagamento da bolsa-auxílio será condicionado à comprovação de pelo menos 85% de frequência nas atividades oferecidas pelo projeto.

Os selecionados terão contato com conteúdo da área de Administração de Empresas, em segmentos de finanças, marketing, logística, recursos humanos, economia criativa, mercado de games.

As aulas serão realizadas pelo Portal Cate com conteúdo autoinstrucional, ou seja, o aluno faz a gestão das aulas assistidas, podendo rever as atividades gravadas, quantas vezes necessitar.

Os alunos receberão uma senha exclusiva da plataforma para ser direcionado ao ambiente do curso, que contará com módulos liberados periodicamente.

Além do conteúdo programado, os alunos ainda receberão reforço escolar em Português e Matemática e orientações de tutores e mentores, uma vez por semana, em aulas ao vivo por duas horas.

O projeto tem duração de seis meses. O início das aulas está previsto para a segunda quinzena deste mês.

Serviço

Lista de aprovados neste link

Comparecer aos Cates para assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade

Dias: 9, 10 e 11 de novembro

Horário: 8h às 17h

