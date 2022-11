Destaque do carnaval paulista, Michelle Mibow é encontrada morta dentro de casa, em Santos

A passista Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Santos, no litoral de São Paulo, na noite de segunda-feira (7). O marido dela, que é bombeiro, chegou a fazer os procedimentos para reanimação, mas ela não resistiu. A suspeita é que tenha sido vítima de um infarto.

Michelle era passista e coreógrafa. Ela já ocupou postos de destaque no carnaval paulista e também já foi finalista do concurso “Musa do Caldeirão do Huck”, da TV Globo, em 2013.

Ela também já foi rainha da bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros. Atualmente, era a madrinha da bateria Chapa Quente.

Ela ainda soma na carreira títulos de Rainha do Carnaval de Santos, em 2007, e Rainha do Carnaval de São Vicente, em 2017, além de ter sido princesa da escola Vila Maria, em São Paulo, e musa da Águia de Ouro.

LEIA TAMBÉM:

Nas redes sociais, Michelle recebeu diversas homenagens. “Nossos sinceros sentimentos a família e amigos. Michelle obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão seja como Rainha, Madrinha, Coreógrafa, Ateliê, Barracão, em diversos segmentos de nossa agremiação você se fez presente, e realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade te ama. Que Deus te receba em seus braços e conforte o coração de todos ! Continue brilhando e iluminando todos nós. Descanse em Paz”, escreveu a Escola Unidos do Morro.

“Michelle começou ainda jovem na União Imperial onde chegou ao posto de Rainha de Bateria. Também foi Rainha do Carnaval pela Verde e Rosa. Atualmente brilhava como Madrinha da bateria da Unidos dos Morros, e deixara uma lacuna impreenchível no carnaval santista. Aos familiares e amigos os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou a Escola União Imperial.

Pode interessar também: