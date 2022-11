Adolescente desaparecido há quase cinco meses é achado morto no interior de São Paulo

O adolescente Davi Santos Damascena, de 15 anos, que estava desaparecido há quase cinco meses, foi encontrado morto em Ubirajara, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi achado em uma área de mata no domingo (6). Foi necessário realizar um exame de DNA para confirmar a identidade por conta do avançado estado de decomposição dos restos mortais.

Davi tinha sido visto pela última vez no dia 21 de junho deste ano entrando em uma área de mata localizada em Areia Branca. Na ocasião, buscas passaram a ser feitas pelo Corpo de Bombeiros, sem sucesso.

Desde então ele era considerado desaparecido quando, no domingo, um homem acionou as autoridades informando sobre a localização do corpo.

O delegado Marcelo Malinverne, responsável pelo caso, disse que pediu também que seja feito um exame de DNA com material genético do adolescente e do rapaz que localizou os restos mortais, já que ele diz ser pai da vítima.

O caso foi registrado como morte suspeita e as investigações continuam.

