Veja o que diz a previsão do tempo para esta segunda-feira em SP

A previsão meteorológica do Climatempo aponta um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde na cidade de São Paulo. À noite, deve-se esperar muitas nuvens, sem chuva.

A temperatura máxima alcançará os 20ºC, entre meio-dia e 14h. Já a mínima, de 12ºC, foi sentida no começo da manhã, por volta das 6h.

A umidade do ar varia entre 64% e 96%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol se despede da capital paulista às 18h23.

Cadê o calor?

A primeira semana de novembro foi bem atípica em todo o Estado de São Paulo, já que os termômetros registraram temperaturas muito baixas. Para alegria de muitos, porém, a tendência é de temperaturas mais elevadas mais para o fim da semana.

A partir de quinta-feira (10), os ventos marítimos que sopram do oceano vão perdendo intensidade e o ar frio vai se afastando. Os ventos passam soprar de norte e nordeste no leste e sul de São Paulo e volta esquentar.

A umidade ainda presente na atmosfera, combinada com as altas temperaturas, ainda provocam pancadas de chuva em todas as regiões paulistas. Esta segunda semana do mês termina mais abafada e já com cara de verão, com temperaturas altas, calor e pancadas de chuva entre a tarde e à noite.

