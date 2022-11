Quina pode pagar hoje R$ 5,5 milhões; veja como apostar

A Quina pode pagar R$ 5,5 milhões nesta segunda-feira (7) ao felizardo que acertar as cinco dezenas do concurso 5993. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para tentar a sorte, é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica espalhada pelo Brasil ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Último sorteio

No sábado passado (5), ninguém acertou a faixa principal da Quina e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Confira as dezenas sorteadas na ocasião:

13, 14, 29, 53, 56

Cento e três pessoas “bateram na trave” e acertaram quatro pontos. Cada uma delas ganhou R$ 4.325,65.

Outras 7.655 marcaram o terno (três dezenas) e, por isso, vão receber R$ 55,43.

