Morre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez

Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, morreu no último domingo (6), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tinha 53 anos.

A informação foi divulgada pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O ex-ator teve um infarto em casa e não resistiu. “Pouco antes das 22h recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi um culto e ele estava com a esposa no primeiro banco”, disse o pastor Márcio Valadão. “Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu pena e se converteu”, continuou.

O crime

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato brutal de Daniela Perez, em 1992. Pádua foi solto em 1999 após cumprir um terço da pena. Desde 2017, era pastor na Igreja Batista da Lagoinha, na capital mineira.

O crime voltou à tona em julho deste ano, quando a HBO lançou a série documental “Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez”.

