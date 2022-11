Idoso de 78 anos que estava desaparecido é regatado em região de mata no interior de SP

A PM (Polícia Militar) localizou um idoso de 78 anos que estava desaparecido em Ibiúna, no interior de São Paulo. Ele foi achado um uma região de mata na cidade, bem debilitado.

O resgate aconteceu na última quinta-feira (3). Agentes do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) logo após uma pessoa passar pelo local e relatar ter visto um veículo abandonado e uma pessoa caída ao lado.

Os policiais encontraram o idoso vivo, com dores na região abdominal. Ele estava caído com suas pernas entrelaçadas na vegetação, molhado e tremendo devido à baixa temperatura da região.

O local era de difícil acesso, em uma área de brejo, só acessível depois de uma caminhada de 1 km.

A equipe, então, removeu o idoso e o transportou até a viatura. Em seguida, ele foi levado ao Hospital de Ibiúna, onde foi atendido e reencontrou seus familiares.

