Flordelis e outros quatro réus começam a ser julgados hoje pela morte de Anderson do Carmo

Começa nesta segunda-feira (7) o julgamento da ex-deputada federal e pastora evangélica Flordelis e de outros quatro réus envolvidos na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Além de Flordelis, serão julgados sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta Rayane dos Santos Oliveira; e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva.

O julgamento está marcado para começar às 9h, no Fórum de Niterói (RJ), no Tribunal do Júri da cidade. A previsão é de que a sessão seja interrompida por volta das 20h e retomada às 9h de amanhã.

Crime e acusações

Anderson do Carmo foi assassinado com dezenas de tiros quando descia do carro, na residência da família, no bairro de Pendotiba, em Niterói.

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já Mary Teixeira Silva, Simone dos Santos Rodrigues e André Luiz de Oliveira responderão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Rayane dos Santos Oliveira, por sua vez, é acusada de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

