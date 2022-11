Dono da Petz critica atual sistema tributário no Brasil: ‘Pago menos do que um operador de caixa da minha empresa’

O empresário Sergio Zimerman, fundador e CEO da Petz, rede de produtos veterinários, disse em entrevista ao “Estadão” que a reforma tributária deve ser encarada como uma ferramenta de justiça social. Isso porque, em sua visão, hoje os ricos pagam impostos de menos e os pobres acabam penalizados.

“Eu, como CEO da companhia, pago menos imposto do que um operador de caixa da minha empresa. Isso é uma vergonha. Não acho que um país pode dar certo com esse tipo de mentalidade”, disse Zimerman à reportagem. “Fico preocupado quando vejo todas as propostas de reforma que foram discutidas até o momento... Vejo que nenhuma toca no assunto mais central, que é essa brutal concentração de renda”, completou.

Eleição

O dono da Petz falou sobre o atual resultado das urnas. Para ele, um novo governo é uma esperança renovada. “Esperança renovada em um tema que, para mim, é central: a desigualdade social brutal que existe no Brasil. Quando se considera um novo governo com as características de liderança que o [presidente eleito Luiz Inácio] Lula [da Silva, do PT] tem, acho que, talvez, eu possa encontrar um pouco mais de eco nesse tema. No entanto, tenho a sensação de que essa questão pode ser mal endereçada”, opinou.

Zimerman explica: “Muitas vezes, uma parte significativa dos políticos imagina que a melhor forma de resolver o problema da desigualdade social é por meio de programas sociais ou por um estado gigante, com muito assistencialismo e somente isso. Algum grau de assistencialismo é necessário, principalmente para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. No entanto, para realmente interferir na desigualdade e promover oportunidades de elevar a condição de vida das pessoas de uma forma estruturada, para mim, a mãe de todas as reformas é a tributária”.

Estradas bloqueadas e prejuízo

Sobre os bloqueios em estradas que ainda seguem pelo País após as eleições do último dia 30, Zimerman diz acreditar que se trata de uma situação que traz riscos de desabastecimento. “Isso é lamentável e gera prejuízos econômicos. Espero que seja controlado o mais breve possível e de forma pacífica. A eleição acabou domingo. A divisão no país deveria ter acabado domingo. Na segunda-feira, a cabeça deveria ser de construção de políticas públicas”, afirmou ao “Estadão”.

