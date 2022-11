Comovidas, cerca de 300 pessoas participam do funeral de Guilherme de Pádua em MG

O corpo de Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, foi velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (7) em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Cerca de 300 pessoas participaram da despedida, restrita a amigos e familiares, marcada pela comoção de fiéis que o acompanhavam como pastor e também da atual esposa dele, Juliana Lacerda, que fez um discurso emocionado.

O ex-ator morreu aos 53 anos, no último domingo (6), vítima de um infarto. A informação foi divulgada pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

“Pouco antes das 22h [de domingo] recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi um culto e ele estava com a esposa no primeiro banco”, disse o pastor Márcio Valadão.

“Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu pena e se converteu”, ressaltou o pastor.

Conforme reportagem do site “Na Telinha”, as pessoas que participaram do velório e enterro do ex-ator estavam muito emocionadas e fizeram questão de ressaltar que ele mudou a vida delas, principalmente ex-presidiários e pessoas em liberdade condicional que afirmam que receberam muito apoio de Pádua enquanto estavam em cadeias. Segundo elas, ele “não era um monstro”.

O sepultamento dele foi realizado no Cemitério Parque da Colina, também na capital mineira.

Daniella Perez foi morta por Guilherme de Pádua (Foto: HBO Max/Divulgação)

Morte de Daniella Perez

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato brutal de Daniela Perez, em 1992. Na época, ele era casado com Paula Thomaz, que também foi condenada pela morte da atriz.

Pádua foi solto em 1999 após cumprir um terço da pena. Desde 2017, era pastor na Igreja Batista da Lagoinha, na capital mineira.

A morte da atriz voltou à tona em julho deste ano, quando a HBO lançou a série documental “Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez”.

