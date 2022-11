Bolsonaristas ainda fazem bloqueios e interdições em pelo menos dois Estados, diz PRF

Manifestantes bolsonaristas ainda fazem bloqueios e interdições em pelo menos dois Estados nesta segunda-feira (7), segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). As informações são do “G1″.

Por volta das 11h30, havia manifestações em dez rodovias, causando oito interdições (ou seja, interrupções parciais do trânsito) em Estados não informados, e dois bloqueios (interrupções totais) em Campos de Júlio (MT) e Rio do Sul (SC).

O número de protestos é maior que na noite de domingo (6), quando havia interdições apenas no Pará e em Rondônia.

Ainda segundo a PRF, até o início da noite de ontem, 1.040 manifestações haviam sido desfeitas.

Ocupações ilegais

As manifestações são realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a derrota nas urnas. Os grupos ocupam as rodovias ilegalmente, e o STF (Supremo Tribunal Federal determinou na semana passada que a corporação e as polícias militares estaduais tomem as medidas necessárias para liberar as estradas.

Em São Paulo, a PM (Polícia Militar) dissolveu 334 pontos de bloqueio e realizou 365 ações de liberação em avenidas da capital e em rodovias estaduais e federais.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), mais de 260 multas, no valor de R$ 100 mil, foram aplicadas aos condutores que desrespeitaram a determinação de liberação das vias.

